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'de seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi

'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki bir otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 07:12
Balıkesir'de seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir karayolu Sarımsaklı mevkisinde seyreden Bülent Kantekin yönetimindeki 77 BK 599 plakalı bir tur şirketine ait otobüsün buzdolabı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumu fark eden Kantekin, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti. Daha sonra kısa sürede alevler otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Otobüsün kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Balıkesir'de seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi
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