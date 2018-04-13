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'da boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı

'ın Çerkezköy ilçesinde hurdacı Eyüp B. (52), evi terk eden ve boşanma davası açan eşi Hediye B.'ye (50), tekstil fabrikasındaki işine giderken durdurup, tornavidayla saldırdı. Başı ve yüzüne aldığı darbelerle ağır yaralanan Hediye B.'nin sol gözünün görme yetisini kaybetme tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Eyüp B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 12:16
Tekirdağ'da boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı

TEKİRDAĞ'DA BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİNE SOKAKTA TORNAVİDA İLE SALDIRDI

'ın Çerkezköy ilçesinde hurdacı Eyüp B. (52), evi terk eden ve boşanma davası açan eşi Hediye B.'ye (50), tekstil fabrikasındaki işine giderken durdurup, tornavidayla saldırdı. Başı ve yüzüne aldığı darbelerle ağır yaralanan Hediye B.'nin sol gözünün görme yetisini kaybetme tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Eyüp B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Çerkezköy'de hurdacılık yapan Eyüp B.'nin şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Hediye B., evi terk ederek, ablasının yanına yerleşti. Önceki evliliğinden 4 çocuğu bulunan Hediye B.'nin şikâyeti üzerine eşi Eyüp B.'ye mahkemeden 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. Hediye B. ardından boşanma davası açtı.

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Tekirdağ'da boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı
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