Bu acıya yürek dayanmaz

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde önceki gün Gökkaya Baraj Gölü'ne uçan otomobilde bulunan Musa Hoşça ve 3 çocuğunun cesetlerine ulaşıldı. Olay önceki gün Saimbeyli ilçesinde yaşandı. Kayseri'de oturan Musa Hoşça (38) yanına çocukları Umut (14) Elif (13) ve Ebubekir'i (9) alıp otomobiliyle Saimbeyli ilçesine geldi. İlçeye bağlı Karakuyu Mahallesi'nde bulunan annesi Elif Hoşça'nın mezarını ziyaret etti. Musa Hoşça daha sonra Kozan ilçesinde bulunan kardeşi Haşim Koca'yı da gördükten sonra Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı. Ancak Musa Hoşça iddiaya göre direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve otomobil Gökkaya Baraj Gölü'ne uçtu. Otomobilin göle uçtuğunu gören bir vatandaş hemen polis ve jandarmayı aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri önce Elif Hoşça'nın cansız bedenine ulaştı. Hava kararınca çalışmalara ara verildi. Dün sabah saatlerinde otomobil 30 metre derinlikte tespit edildi. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri de araçta bulundu.

BİR DEĞİL, İKİ DEĞİL...

Kayseri'den Adana'ya gelen anne Rukiye Hoşça cenazeler gölden çıkarıldığı sırada sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı kadının feryatları yürekleri dağladı: "Ben hanginize yanayım? Ben onlarsız ne yapacağım. Bir değil, iki değil, üç tane yavrumu, eşimi kaybettim. Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım?" Fenalık geçiren anneye sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.