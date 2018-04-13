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'da iki kafadarın çatıdaki maceraları hastanede bitti...

'da, 2 kişi, yenilemek için betonlarını kırmaya çalıştıkları evlerinin çatısının çökmesiyle yere çakılıp, yaralandı. Üzerlerine beton da düşen yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:58
Diyarbakır'da iki kafadarın çatıdaki maceraları hastanede bitti...

Olay, önceki gün Çınar ilçesinde meydana geldi. K.K. ve M.S.A. isimli 2 arkadaş, yenilemek için betonlarını kırmaya karar verdikleri tek katlı evlerinin çatısına çıktı. İkili, ellerine aldıkları balyozlarla betonları kırmaya başladı. Bu sırada çatı çökünce K.K. ve M.S.A., yere çakılırken, üzerlerine de beton düştü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralanan 2 kişi, o sırada kendilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.K. ile M.S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İkilinin balyozlarla betonları kırması ve çatının çökme anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Diyarbakır'da iki kafadarın çatıdaki maceraları hastanede bitti...
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