En büyük lale halısı İstanbul’da

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB
) tarafından 13. Lale
Festivali kapsamında "göz motifi" işlenerek hazırlanan dünyanın en büyük canlı lale halı
sı, törenle beğeniye sunuldu. Halı, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünü çerçevesinde 565 bin farklı renkte lale ile hazırlandı. Vali Vasip Şahin
yaptığı konuşmada, "Biz lalenin dünyaya dağılmasından sadece mutluluk duyuyoruz. Ama lalenin ana vatanında laleyi tekrar ihya etmek, lalenin bu topraklardan yayıldığını söylemek bizim hakkımızdır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise lalelerin tamamının yerli üretim olduğunu belirtti. Uysal "Geçen yıl kullanılan motif bereket motifiydi. Bu yıl ise Anadolu'da kalp gözünü simgeleyen 'göz motifi' ile halımızı şekillendirdik" dedi. Lale halısına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla lale halısının fotoğraflarını çekti.