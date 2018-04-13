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En büyük ’da

’da farklı renkte 565 bin ile hazırlanan bin 734 metrekare boyutundaki dünyanın en büyük canlı sı, Sultanahmet Meydanı’nda görülebilir

Giriş Tarihi: 13.4.2018
En büyük lale halısı İstanbul’da
Büyükşehir Belediyesi () tarafından 13. Festivali kapsamında "göz motifi" işlenerek hazırlanan dünyanın en büyük canlı sı, törenle beğeniye sunuldu. Halı, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünü çerçevesinde 565 bin farklı renkte lale ile hazırlandı. Vali yaptığı konuşmada, "Biz lalenin dünyaya dağılmasından sadece mutluluk duyuyoruz. Ama lalenin ana vatanında laleyi tekrar ihya etmek, lalenin bu topraklardan yayıldığını söylemek bizim hakkımızdır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise lalelerin tamamının yerli üretim olduğunu belirtti. Uysal "Geçen yıl kullanılan motif bereket motifiydi. Bu yıl ise Anadolu'da kalp gözünü simgeleyen 'göz motifi' ile halımızı şekillendirdik" dedi. Lale halısına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla lale halısının fotoğraflarını çekti.
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En büyük lale halısı İstanbul’da
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