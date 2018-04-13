Sivas'ta Kardeşler Mahallesi'nde 1983 yılında yapılan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısında, okul hizmete girdiği yıldan bu yana leylek yuvası bulunuyor. Leylek yuvasından düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması üzerine Vali Davut Gül, geçen yıl yuvanın taşınması için talimat verdi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırılan yuva, aynı bahçe içerisindeki Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun çatısında özel olarak hazırlanan platforma yerleştirildi.

Endişeli bekleyiş sona erdi: Leylekler Sivas'a geldi

Yuvanın yerinin değiştiği için leyleklerin gelmemesinden endişe duyan okul idarecileri, öğrenciler ve mahalle sakinleri, yaklaşık bir hafta önce leyleklerin yuvaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Mahallenin ve okulun simgesi olan leylekler, her yıl ilkbaharda yuvalarına gelerek kuluçkaya yatıyor ve havaların soğumasının ardından ise 3-4 yavruyla sıcak bölgelere göç ediyor.

'MEVSİMLİK MİSAFİRLERİMİZ'

Doğan, öğrencilerin de leyleklerin gelmesini büyük heyecanla beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onlar bizim mevsimlik misafirlerimiz. Özellikle sabah geldiğimizde mutlaka gözümüz çatıda oluyor, leylekler yerinde mi değil mi diye. Yani okula girer girmez yaptığımız ilk iş leylerin kontrolünü yapmak. Öğrencilerimiz de leyleklere bir rahatsızlık vermiyorlar, bahçeye indiklerinde zarar vermiyorlar, onları ürkütmemeye çalışıyorlar. Mutluluk verici bir olay. Çünkü bu kadar betonlaşmanın olduğu devirde, şehrin göbeğindeki bir okulun çatısında leylek yuvasının olması bizim için sevindirici bir durum."

ONLARIN YOKLUĞUNA ALIŞAMAYIZ

Mahalle muhtarı Mustafa Güler ise 40 yıldır aynı mahallede yaşadığını anlatarak, "Leyleklerin mazisi çok eski, burada eski bir okul vardı önce onun çatısına gelirlerdi. Sonra okul yenilendi yine bu çatıya geldiler. Biz leyleklere alıştık. Yokluklarını eksiklik olarak görüyoruz. Leylekleri baharın habercisi olarak bekliyoruz, her yıl mart ayında geliyorlar. Onların yokluğuna alışamayız." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Levent Karakurt da komşularla pencerelerden, balkonlardan leylekleri izlediklerini ve doğal yaşam tadı aldıklarını belirtti.

Leyleklerin kış aylarına doğru kutsal topraklara doğru göç etmesi nedeniyle halk arasında bu kuşlar Anadolu'da "hacı leylek" olarak da isimlendiriliyor. Aynı zamanda leyleklerin yuvasının bozulmasının uğursuzluk getireceğine inanılıyor