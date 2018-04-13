‘Gemiyi sığ alana oturtamadım’

İstanbul Boğazı'nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan gemi mürettebatında görevli 3 kişinin, deniz kaza raporu hazırlanması için İstanbul 17. Ticaret Mahkemesi'nde ifadeleri alındı. Filipinli gemi kaptanı Edvardo Deseo, çarkçıbaşı Adalla Diarico ve ser dümenci Samente Toledo, iki avukat eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Deseo, gemiyi burnundan 4 metre su derinliği olan sığ alana oturtmak istediğini ancak o alana gidemeyip yalıya çarptığını söyledi. Kaptan, "Demir atsaydım 60 metre derinlikte demir kaybolur ve gemi kendi etrafında dönerdi. Gemi dönmeye başlayıp sahile yanlamasına çarpsaydık daha büyük zarar verecektik. Yapılacak en iyi hareket 4 metre su derinliği olan alanda gemiyi burnundan çarptırıp karaya oturtmaktı ama motor durduğu için yapamadım" dedi. Diarico, ise gemide ilk kez böyle bir motor arızası yaşandığını klavuz kaptanı almadan bütün makineleri test ettiklerini söyledi. Toledo ise "Akıntı çok güçlüydü, gemi yanıt vermedi" diye konuştu. Yalı sahiplerinin avukatı Erdal Gökçe ise "Gemi kaptanı, çarpmadan kaçınmak için hiçbir tedbir almamış, manevra yapmamıştır. Pervasız ve ağır kusuruyla yalıya çarpmayı tercih etmiştir" diyerek kaptanı suçladı. Gemi şirketinin avukatları da kaptanın elinden geleni yaptığını savundu. İfadelerin alınmasının ardından adliyeden ayrılan mürettebat, tekrar Ahırkapı'da bulunan gemiye götürüldü.

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