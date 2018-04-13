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sobada 100 çeyrek altın buldu! Bakın ne yaptı...

Burdur'da ayakta alkışlanacak cinsten bir olay yaşandı. lık yaparak hayatını devam ettiren Aşır Öztürk (36), satın aldığı sobadan çıkan 100 çeyrek altını sahibi Ayhan Yaman'a (40) teslim etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 14:46
Hurdacı sobada 100 çeyrek altın buldu! Bakın ne yaptı...

HURDACI SOBADA 100 ÇEYREK ALTIN BULDU! BAKIN NE YAPTI...

Burdur'da, lık yapan Aşır Öztürk (36), satın aldığı sobadan çıkan 100 çeyrek altını sahibi Ayhan Yaman'a (40) teslim etti.

Mahrukatçılar Sitesi'nde yaklaşık 15 yıldır hurdacılık yapan Aşır Öztürk, dün Menderes Mahallesi'nde oturan Ayhan Yaman'a ait evden kullanılmayan 2 soba ile fırın ve tüp satın aldı. Öztürk, satmaya çalıştığı eşyaları, alıcı çıkmayınca akşam saatlerinde iş yerine getirdi. Sobanın içini inceleyen Öztürk, poşet içinde 100 çeyrek altın buldu. Aşır Öztürk, hemen sobayı satın aldığı Ayhan Yaman'a ulaşarak, durumu anlattı. Öztürk, bugün iş yerinde buluştuğu Yaman'a altınları teslim etti.

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Hurdacı sobada 100 çeyrek altın buldu! Bakın ne yaptı...
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