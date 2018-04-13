İran plakalı 4 tırda kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Eğirdir'deki rutin yol kontrolleri kapsamında uygulama noktasında yabancı plakalı 4 tırı durdurdu. İran plakalı tırların çekici ve dorselerini inceleyen polis, araçların çeşitli yerlerine, gıda ve deterjan kutularının içerisinde zulalanmış şekilde 558 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralardan en ilginç olanları ise bir çikolata kutusu ile ıslak mendil paketlerinin içerisinde yakalananlar oldu. Konuyla ilgili araçları muhafaza altına alan polis, İran uyruklu olduğu belirtilen 4 kişiyi de 'gümrük kaçakçılığı' suçundan gözaltına aldı.





Şüphelilerin, emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.