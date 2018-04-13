Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Isparta'da sauna ve masaj salonlarına denetim

'da sauna ve masaj salonlarına denetim

Emniyet Müdürlüğü ekipleri hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik denetim yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 13:25 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 13:30

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hamam, sauna ve masaj salonları ile dernek ve lokallerin denetlendi. Suç delillerinin elde edilmesi, mevcut huzur güven ortamının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda il merkezinde 9 dernek ve 3 saunada denetim ve kontrol yapıldı. 3 işyerine sigara yasağından dolayı, 3 işyerine açıktan alkol satışı yapmaktan işlem yapıldı.

DERNEK ADI ALTINDA KUMARHANE

Bir derneğe kumar oynamak için yer temin etmekten işlem yapılırken, dernek yöneticisi adliyeye sevk edildi. Ayrıca 3 kişiye kumar oynamaktan idari ceza uygulandı. Yapılan sorgulamalarda ise başkasına ait kredi kartı kullanmaktan 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. 3 sauna işletmesine de kimlik bildiriminde bulunmadığı ve çalışanların masörlük belgelerinin olmadığından dolayı cezai işlem uygulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta'da sauna ve masaj salonlarına denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN