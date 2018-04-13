Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da Yeditepe Huzur operasyonu

'da Yeditepe Huzur operasyonu

'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur-6" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 22:51
İstanbul'da Yeditepe Huzur operasyonu

'un bütün ilçelerinde, 3 bin in katılımıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde asayiş denetimi yapıldı. Daha önce belirlenen 120 noktada gerçekleşen denetimlerde, polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup didik didik aradı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur operasyonu

Çok sayıda kişi de Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.

Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Saat 20.00'de başlayan denetimler gecenin geç saatlerine kadar sürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da Yeditepe Huzur operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN