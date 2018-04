Kandil mesajları ile hatırlayın hatırlatın! En güzel resimli 2018 kandil mesajları burada! Yepyeni Miraç kandili mesajları

Miraç kandili mesajları ve sözlerini araştıran vatandaşlara özel olarak olarak hazırladığımız 2018 Kandil mesajlarıyla onların uzaktaki sevdiklerine, ail eve arkadaşlarına seslenmelerine vesile oluyoruz. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna çıkması Miraç Kandili olarak ifade edilmektedir. Peygamber efendimiz kandil gecesi yapılacak ibadetler ve kandil gecesi okunacak dualarla alakalı olarak da Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurmuştur. Ellerin semaya yükseleceği, camilerin dolup taşacağı bu mübarek Miraç Kandili gecesinde bugünümüzü borçlu olduğumuz kahramanlarımız da unutulmamalıdır.

Bugünümüzü borçlu olduğumuz Çanakkale şehitlerini, Kurtuluş Savaşı'nda yurdu düşman işgalinden temizlerken şehit olaran kahramanlarımızı, yıllar süren terörle mücadelede terör örgütlerine hadlerini bildiren kahraman mehmetçiğimizi, 15 Temmuz'da hilal uğruna, bayrak uğruna, demokrasi uğruna canlarını hiçe sayarak hain FETÖ mensuplarına karşı savaşan kahramanlarlarımızı, Afrin'de vatan savunması dersi vererek sınır hatlarımızı PKK/PYD örgütlerinden temizleyen askerlerimizi dualarımızda unutmamalı, her anımızda fatihamızı eksik etmemeli ve emanetlerine sahip çıkmalıyız. Kandil mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etmek, onlara hatırlandıklarını hissetmek de sizin elinizde. İşte en güzel kandil mesajları!

EN GÜZEL RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

KANDİL MESAJLARI 2018 (EN YENİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI)

Hayat yaşamayı, sevgi hak etmeyi vefa hatırlamayı dostluk paylaşmayı böyle günler hatırlanmayı bilenler için vardır. Kandiliniz mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün melekler sizinle, dualarınız kabul Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece yürekler tüm Müslümanlar için atsın. Hep beraber ellerimizi semaya açıp dua edelim. Miraç geceniz mübarek olsun!

Sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümün bile ayıramadığı gönüller vardır. Mesafeler olsa da dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.

Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun...

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

Duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun.

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. Rabbim hayalini bile kuramadığınız mutluluklara ulaştırsın. Gönlünüzde olanı hakkınızda hayırlı, hayırlı olanı da gönlünüze razı eylesin. Avuç içlerinde sakladığınız bütün dualarınız kabul, Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini dilerim.