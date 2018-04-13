Komşu kavgası çifte cinayetle bitti

Antalya
'nın Serik ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi'nde oturan Salih Avcı ile daha önceden husumetli olduğu komşusu Hasan Borucu
arasında tartışma çıktı. Avcı, Hasan Borucu (26) ile yanında bulunan kardeşi Hakan Borucu (24), İsmet Korkmaz (49) ve Ahmet Memiş'e (24) ateş etmeye başladı. İddiaya göre bu sırada bacağından vurulan Hasan Borucu, iki elini havaya kaldırıp, "Ağabey yapma. İki çocuğum var. Onların hatırı için bağışla" diye yalvardı. Ancak Avcı ateş etti. Zanlı kaçtı, hastaneye kaldırılan
4 yaralıdan, Borucu ile Korkmaz yaşamını yitirdi. Kısa sürede yakalanan saldırgan tutuklanırken, eşi ve 2 oğlu Elmalı'ya taşındı.