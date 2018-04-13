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Kullandığı traktör devrilen genç kız öldü

'un İlkadım ilçesinde, kullandığı traktör devrilen (21), hayatını kaybetti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 16:00
Kullandığı traktör devrilen genç kız öldü

Kaza, sabah saatlerinde İlkadım ilçesinde bulunan Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. 'nun kullandığı 55 SL 883 plakalı traktör, Aziz Atik Fen Lisesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün devrildiğini görenler genç kızı aracın yanında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esra Kabakçıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cesedi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLESİNİN YANINA GİDERKEN KAZA YAPTI

Posta.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, 22 yaşındaki genç kız Esra Kabakçıoğlu, traktörle eve giderken babasının isteği üzere tarlaya çağrıldı. Bunun üzerine Esra Kabakçıoğlu geri dönmek isterken kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

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