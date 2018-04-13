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Minibüs 'kahya'larına operasyon: 14 gözaltı

Kadıköy-Kartal dolmuş hattında her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı iddia edilen 14 "kahya" gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:20
Minibüs 'kahya'larına operasyon: 14 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri minibüs şoförlerinden zorla para alındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

TEHDİTLE PARA TOPLADILAR

Yapılan tespitlerde Kadıköy-Kartal dolmuş hattında kanunen yasaklanmış olmasına rağmen "kahya" diye tabir edilen kişilerin örgütlenerek her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı belirlendi. Aynı aileye mensup 16 kişinin yakalanmasına yönelik sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ile çek,senet, ajanda, defter ve banka dekontları ele geçirildi. Nitelikli Yağma-Bıçakla Kasten Yaralama suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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Minibüs 'kahya'larına operasyon: 14 gözaltı
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