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Minibüs şoförüne kurşun yağdırdılar!

Toptancılar Çarşısı’nda tartıştığı minibüs şoförünün yolunu akrabalarıyla birlikte kesen şahıslar, şoförü pala ve levyeyle darp edip silahla defalarca ateş ederek kayıplara karıştı. Kurşunların şans eseri isabet etmediği ancak aldığı darbelerle yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:19
Minibüs şoförüne kurşun yağdırdılar!

Olay, saat 11.00 sıralarında Bağcılar'da bulunan Toptancılar Çarşısı'nda () meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde tartışma yaşadığı minibüs şoförü Barış H.'nin yolunu akrabalarıyla birlikte keserek, sopa ve levyeyle saldırdı. Arabanın camlarını kıran saldırganlar, yanlarında bulunan silahla Barış H.'ye defalarca ateş etti.

ŞOFÖR ŞANS ESERİ KURTULDU

Şans eseri kurşunların isabet etmediği şoför, aldığı darbelerden dolayı yaralandı. Yaralı şoför 112 sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, inceleme başlattı. Polisin zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.



Olayı anlatan Zakir Coşar, "Sabah bir kavga sesi duyduk. Aşağıya indik baktık ki birbirlerine girmişler. Biz ayırdık. Sonra araca geçerek koşuştular. Sonra bir ürün vermek için başka bir yere gittik. Geri geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık" dedi.

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Minibüs şoförüne kurşun yağdırdılar!
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