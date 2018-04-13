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nargile fabrikasına baskın: 5 gözaltı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 19:02
Sahte nargile fabrikasına baskın: 5 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki nargile tütünü üretimi yapan bir fabrikaya polis baskın düzenledi. Operasyonda 5 ton sahte nargile tütünü ele geçirilirken, biri işyeri sahibi, 4'ü çalışan toplam 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sahte nargile tütünlerini hazırlarken içine tutkal bile koydukları ortaya çıktı. Kaçakçılık polisi bile büyük bir şok yaşarken, zanlıların sahte nargile üretimine iki ay önce başladıkları, piyasaya bugüne kadar yaklaşık 18 ton sahte nargile sattıkları tahmin ediliyor.

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Sahte nargile fabrikasına baskın: 5 gözaltı
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