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: Marmaray’daki şok ın videosu ortaya çıktı!

haberi... ’nda raylara atlayarak hayatına son veren 18 yaşındaki ’ın raylara atladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:17
Son dakika: Marmaray’daki şok intiharın videosu ortaya çıktı!

Marmaray'da kız arkadaşına poz veren liseli genç raylara atlayarak hayatını kaybetmişti. 'nda yaşanan olayda, 18 yaşında olduğu belirtilen , kız arkadaşına poz verdiği sırada ederek raylara atlamıştı. Lise öğrencisi genç bu sırada istasyona giren trenin altında kalmıştı. İstasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Marmaray'dan yapılan anonsta "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denilmişti. Hareketli dakikaların yaşandığı Marmaray'da, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından raylara düştüğü belirtilen gencin hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Marmaray'daki şok intiharın videosu ortaya çıktı! Raylara böyle atladı...

VİDEO KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olayda hayatını kaybeden Baha Güzeycan'ın son anlarına ilişkin video kaydı ortaya çıktı. Kayıtta, Güzeycan'ın kameraya baktığı sırada birden omuzundan çantasını çıkarıp tüm yolcuların gözleri önünde raylara atladığı görülüyor. Kayıt, o anda son buluyor. Kaydı yapan Baha Güzeycan'ın kız arkadaşı Baha'nın kendisine atlamadan önce bir şeyler söylediğini, fakat ne söylediğini anlamadığını belirtmişti.

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Son dakika: Marmaray’daki şok intiharın videosu ortaya çıktı!
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