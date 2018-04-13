Toptancı cinayetini hesap defteri çözdü

Konya'da 15 yıl önce işyerinde iple boğularak öldürüldükten sonra şeker çuvalına konularak boş araziye atılan toptancı Sezai Çakar cinayet
ini, o dönem tuttuğu hesap defteri aydınlattı. Cinayetle ilgili iki kişi tutuklandı. Toptan şeker satışı yapan 29 yaşındaki Sezai Çakar, işyerinde darp edilip iple boğularak öldürüldükten sonra cesedi şeker çuvalına konularak boş araziye atıldı. İşyeri kasasındaki paraların alınmadığı belirlenirken, cinayetle ilgili tüm çalışmalara rağmen hiçbir ize ulaşılamadı. 26, 16 ve 14 yıllık cinayetleri aydınlatan "Konya CSI" olarak anılan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Çakar'ın faili meçhul dosyasını 4 ay önce tozlu raflardan indirdi. Polis, toptan şeker satışı yapan Çakar'ın iş ortağı, ailesi ve arkadaşlarıyla yeniden görüştü.
Polis, Çakar'ın o dönem alacak-verecek ve hangi şirkete ne kadar satış yapıldığına dair tuttuğu hesap defterini incelemeye aldı. Lokum üretimi yapan aile şirketi ortakları Recep Dağ, oğlu Celalettin Dağ (41) ve kardeşi Hazmi Dağ'ın (61) ölen Çakar'dan sürekli şeker aldığını, cinayetten bir süre sonra da firmanın kapandığını belirledi. Çakar'ın öldürüldüğü gün Bursa'ya lokum satmaya giden Recep Dağ'ın, oğlu ve kardeşiyle 30'dan fazla görüştüğü tespit edildi. Şüphelilerin cinayetin ardından bir yıl Rusya'da kaldıkları da belirlendi. Üç şüpheli çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Celalettin Dağ ifadesinde "Vadeli satışı reddedip, peşin para istedi. Hakaret edince yumruklu kavga çıktı. Düşüp bayıldı, çuval geçirip boş araziye attık" dedi. Bursa'da iken olayı duyduğunu söyleyen Recep Dağ serbest bırakılırken, Celalettin ve Hazmi Dağ tutuklandı.