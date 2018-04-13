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'da bir şahıs aracı içerisinde kalbinden vurulmuş olarak olarak bulundu

Son dakika haberi... 'un Ortahisar ilçesi Değirmendere mahallesi Yeni Sahil Yolu kenarındaki cepte bir şahıs araç içerisinde ölü olarak bulundu. Kucağında silah ve kalbinden tek kurşunla vurulmuş şekilde bulunan şahsın ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:44
Trabzon'da bir şahıs aracı içerisinde kalbinden vurulmuş olarak olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, Değirmendere mahallesi 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkii Yeni Sahil Yolu yanındaki cepte sabah saatlerinde belediye temizlik görevlileri çevrede temizlik çalışması yaptığı sırada bir araç içerisinde ölü bir şahsın bulunduğu yönünde polis ekiplerine haber verdi.

KUCAKTA TABANCA, KALBİNDE TEK KURŞUN...

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede 34 yaşındaki E.C. isimli şahsın kucağında bir tabanca bulurken, kalbinden tek kurşunla vurulduğunu tespit etti.

Şahsın ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon'da bir şahıs aracı içerisinde kalbinden vurulmuş olarak olarak bulundu
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