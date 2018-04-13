Türkiye’de kalp nakli sonrası ilk doğum

Türkiye'de ilk, dünyada ise nadir görülen bir doğum olayı tıp literatürüne girdi. 15 yıl önce kalp nakli olan Hilal Şahan, anne oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen doğumun ardından konuşan Prof. Dr. Deniz Karçaaltıncaba, "Kalp nakli olan hastaların doğum ve gebelik ihtimalleri çok düşük. Gebe kalsalar bile yüksek tansiyon gibi sebeplerle bebeğini kaybediyorlar. Şahan, Türkiye'de kalp nakli olup doğum yapan ilk hasta. Ömür boyu ilaç kullanan hastamız bebeğini şimdilik emziremiyor ama ona da bir çözüm geliştireceğiz" dedi. Anne Hilal Şahan ise "Bu ülkede kalp naklim çok konuşulmuştu şimdi dünya doğumumu konuşuyor. 5 yıl bekledim bu bebeği. Eşim hala inanamıyor. Kalbini yıllar önce bana veren aileye sesleniyorum; size minnettarım. Ben de gözlerimi bağışlayacağım, tek sağlam organım o."

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