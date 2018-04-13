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Yükseliş ve arınma gecesi

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan ve İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" gecesi olarak kabul edilen , bugün idrak ediliyor. Miraç Kandili, 19 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan 'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da Beştepe Millet, Şanlıurfa'da Halilurrahman, Manisa'da Hatuniye, Bursa'da Ulu, Konya'da İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul'da Eyüp Sultan, Fatih ve Mimar Sinan camilerinde Kuran-ı Kerim ve mevlit okutulacak.
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Yükseliş ve arınma gecesi
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