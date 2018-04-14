15 yıldır su içmeyen vatandaş için adeta seferberlik ilan edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde ikamet eden 63 yaşındaki Hamit Acer, 15 yıldır su içmediğini, su içmeye çalıştığında rahatsızlandığını, kustuğunu ve hastanelik olduğunu iddia etmişti. Acer'in, su içme konusundaki feryadını duyan sağlık müdürlüğü, konuyla ilgilenmeleri için özel bir ekip kurdu. Ekip, bugün Beşağaç köyüne özel bir araçla gelerek, Acer'i Şırnak Devlet Hastanesine getirdi. Burada Uzman Psikiyatr Almila İkra Akgül ve Dahiliye Uzmanı Dr. Büşra Tüven'in muayene ettiği Acer'in tahlilleri yapıldı. Tahlil sonuçları pazartesi günü çıkacak olan Acer, su içebilmek için umutlandı.

''YILLARDIR ÇAYDAN BAŞKA BİR ŞEY İÇEMİYORUM''

İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm yetkililere teşekkür eden Acer, "Beni buraya getirip, doktorları gezdirdiler. Muayene edip, benden ultrason, EKG ve kan tahlillerini aldılar. Herkese teşekkür ediyorum. Sonuçlarım pazartesi günü çıkacak ve yine hastaneye geleceğim" dedi.

Acer, 15 yıldır su içmediğini belirterek, "Yıllardır çaydan başka bir şey içemiyorum. Eskiden kola ve ayran içiyordum onları da içemez oldum. 63 yaşındayım hangi işi yaparsam yapayım yorulunca bile yine su yerine bir bardak çay içiyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum, Ramazan ayında biri iftarda ayran ve su içtiğinde zoruma gidiyor. Çok mecbur olduğum zaman nadiren bir bardak ayran içebiliyorum" şeklinde konuştu.