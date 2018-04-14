Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Adana'da otomobil yürüyüş yoluna düştü: 2 yaralı

'da otomobil yürüyüş yoluna düştü: 2 yaralı

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, yaklaşık 2 metre yüksekten dere kenarındaki yürüyüş yoluna uçtu. da 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 15:23
Adana'da otomobil yürüyüş yoluna düştü: 2 yaralı

, merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yönetimindeki 33 BSN 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten ıslah edilen Sarıçam Deresi'nin kenarındaki yürüyüş yoluna düştü.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Hafif yaralanan İbrahim Duymaz, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, araçta sıkışan ve adı açıklanmayan arkadaşını ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Çok sayıda vatandaşın meraklı gözlerle izlediği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Aydın'da kuzenler kardeş çıktı, 6 mezar açıldı
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da otomobil yürüyüş yoluna düştü: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN