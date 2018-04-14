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’da yapan tırdan 2 milyonluk çıktı

’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kişinin öldüğü TIR sında yapılan incelemeler sonucunda TIR kupasında piyasa değeri 2 milyon lira olan madde ele geçirildi. Kaza sonrası aracın kupa kısmında şüpheli paketlerin görülmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararının ardından araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 23:45
Ağrı’da kaza yapan tırdan 2 milyonluk uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgilere göre , dün gece Doğubayazıt-Çaldıran yolu 25. kilometresinde Somkaya köyü mevkiinde meydana geldi.

vatandaşı 'ın kullandığı 25 D 36910 plakalı tır, havanın yağmurlu olması nedeniyle kontrolünden çıkarak devrildi.

KAZADA İKİ KİŞİ CAN VERDİ

Kazada, Mikail Askar ve yanında bulunan bir kişi TIR'da sıkışarak feci şekilde can verirken, binlerce kitap etrafa saçıldı.

Valilikten yapılan açıklamada kaza sonrası güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında TIR'ın kupa kısmında şüpheli paketlerin görülmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararının ardından araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilen olan 66 bin 562 adet captagon hap ve 6 bin 400 dolar ele geçirildiği bildirildi.
Olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

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Ağrı’da kaza yapan tırdan 2 milyonluk uyuşturucu çıktı
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