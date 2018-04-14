Aldatma cinneti: 3 ölü

Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası 37 yaşındaki Yasin Gündoğan, bir yıl önce eşini ve çocuklarını bırakıp, çalışmak için Suudi Arabistan
'a gitti. Geçtiğimiz günlerde izinli olarak evine gelen Yasin Gündoğan, çevresindekilerden, eşi Rezzan Gündoğan ile kuzeni İshak Gündoğan'ın ilişkisi olduğu yönünde dedikodular duydu. Bu durumu hazmedemeyen Yasin Gündoğan, önceki gece saat 22.30 sıralarında eve geldi. Kuzeniyle ilişkisi olup olmadığını sorduğu eşiyle yatak odasında tartışmaya başlayan Yasin Gündoğan, bir anda cinnet getirdi. Üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi Rezzan Gündoğan'a (34) kurşun yağdırarak öldüren Yasin Gündoğan, ardından evden çıkıp, 38 yaşındaki kuzeni İshak Gündoğan'ın işlettiği bakkal dükkanına gitti. Amcasının oğlu olan 4 çocuk babası İshak Gündoğan'ı da öldüren Yasin Gündoğan başına tek kurşun sıkarak intihar
etti.