Altın kalpli hurdacı

Burdur
'da, hurdacılık yapan Aşır Öztürk
(36), satın aldığı sobadan çıkan 100 çeyrek altını sahibi Ayhan Yaman'a (40) teslim etti. Mahrukatçılar Sitesi'nde yaklaşık 15 yıldır hurdacılık yapan Aşır Öztürk, önceki gün Menderes Mahallesi'nde oturan Ayhan Yaman'a ait evden kullanılmayan 2 soba ile fırın ve tüp satın aldı. Öztürk, satmaya çalıştığı eşyaları, alıcı çıkmayınca akşam saatlerinde iş yerine getirdi. Sobanın içini inceleyen Öztürk, poşet içinde 100 çeyrek altın buldu. Aşır Öztürk, sobayı aldığı Ayhan Yaman'a ulaşarak, durumu anlattı. Öztürk, dün Yaman'a altınları teslim etti. Öztürk, "Normalde aldığımız hurdaları presliyoruz. Soba biraz yeni olduğu için belki birisi satın alır, diye preslemedim" dedi. DHA