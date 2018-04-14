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'da 100 bin liralık soygun kameralara yansıdı

'da bir na giren hırsızlar 35 kilo ağırlığındaki 110 adet iplik makarasını çaldı.Yaklaşık 100 bin lira değerindeki makaraları çalan hırsızlar kayıplara karışırken, soygun anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 11:06
Beykoz'da 100 bin liralık soygun kameralara yansıdı

olayı geçtiğimiz hafta Çengeldere Mahallesi'ndeki bir nda meydana geldi. Sabah saatlerinde bir minibüs ile gelen soyguncular fabrikanın girişinde durdu. Soygunculardan biri elindeki levye ile kapıyı açmaya çalışırken diğerleri de gözcülük yaptı. Kısa sürede kapıyı açan hırsızlar fabrikanın içindeki 110 adet iplik makarasını minibüse yükledi. Soyguncuları kayıplara karışırken ertesi gün fabrikaya gelen alışanlar hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"KUMAŞI BIRAKIP MAKARALARI ALMAYA BAŞLIYORLAR"

İşyeri sahibi Hamdi Kolay, "Aşağıdaki firmanın kapısını açamayınca buraya geliyorlar. Burada kapıyı levye ile 1 dakika içerinde açarak içeri giriyorlar. İçeri girince kumaşlarımızdan bir kısmını alıyor. Tekstil makaralarımızı görünce kumaşı bırakıp makaraları almaya başlıyorlar. Çaldıkları makaraları araçlarına yüklüyorlar. Her makara 35 kilogram civarında. 110 makara alıp götürmüşler. Maliyetini 100 bini geçiyor" diye konuştu

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Tekstil fabrikasındaki soygun iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde minibüsle gelen soyguncular fabrikanın girişinde duruyor. Araçtan inen bir soyguncu kapıyı açıyor. Diğer soyguncular da fabrikaya girerek çaldıklarını minibüse yüklüyor. Yoldan geçen bir aracı gören soyguncu minibüsü kapıya sıfır yaklaştırarak soyguna devam ediyor. Soygunucular bir süre sonra fabrikadan ayrılıyor.

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Beykoz'da 100 bin liralık soygun kameralara yansıdı
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