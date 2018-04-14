Boğaz’da sis kâbusu

İstanbul Boğazı
'nda 5 gündür etkili olan sis transit geçiş için bekleyen yüzlerce geminin kabusu oldu.
Boğaz'da sis dolayısıyla gerçekleştirilen uzun süreli kapatmalar nedeniyle yüzlerce gemi, Marmara ve Karadeniz
girişlerinde Boğaz geçişi için kuyruk oluşturdu. Boğaz'ın Kuzey girişinde 226, Güney girişinde ise 125 geminin geçiş için beklediği öğrenildi. Bu gemilerden bazılarının 9 Nisan'dan beri beklediği kaydedilirken küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluştuğu kaydedildi. Gemi şirketlerinin taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için yüzbinlerce dolar zarar ettikleri öğrenildi.
Yıllardır böyle bir durumu yaşamadıklarını belirten gemi trafik hizmetleri yetkilileri ilk kez üst üste bu kadar uzun süreli Boğaz'a sis çöktüğünü kaydetti. SİSLER DAĞITILABİLİR
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevinç Asilhan, Boğaz'da ve İstanbul
'da görülen sislerin sıklığının arttığını belirterek "Bunun nedeni inşaat faaliyetleri, araç trafiği, kentleşme, sanayi bölgelerinden çıkan emisyonlar. Bunların hepsi atmosfere verildiğinde belli bölgelerde sis görülme sıklığı artıyor. Mekanik olarak veya havalimanlarında kullanılan çekirdeklenme yöntemiyle bu sisler dağıtılabilir. Sisin dağılması için çekirdeklenmenin artırılması ancak sisin görüldüğü bölgeye göre çalışılması gerekiyor" diye konuştu.
Boğaz'ın her iki girişinde bekleyen gemiler 'www.marinetraffic.com' internet sitesi tarafından böyle görüntülendi.