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Doğubayazıt’ta korkunç manzara! Kitap dolu tır devrildi: 2 ölü, kitaplar yola saçıldı...

’nın Doğubayazıt ilçesinde kitap yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, binlerce kitap yola saçıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 10:20
Doğubayazıt’ta korkunç manzara! Kitap dolu tır devrildi: 2 ölü, kitaplar yola saçıldı...

, dün gece Doğubayazıt-Çaldıran yolu 25. kilometresinde Somkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran vatandaşı 'ın kullandığı 25 D 36910 plakalı tır, havanın yağmurlu olması nedeniyle kontrolünden çıkarak devrildi.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KİTAPLAR YOLA SAÇILDI

Kazada, Mikail Askar ve yanında bulunan bir kişi tırda sıkışarak feci şekilde can verirken, binlerce kitap etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi. Tırın ön kısmında sıkışan cesetler, itfaiye ve DAK ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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