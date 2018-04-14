En yüksek kule için geri sayım

365 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en uzun kulesi olacak olan Küçük Çamlıca
TV-Radyo Kulesi'nde sona yaklaşılıyor. 16 parçadan oluşan 165 metrelik anten montajı bitmek üzere. Ardından cephesi kaplanacak olan kulenin, yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.
Üsküdar Çamlıca Tepesi
'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan proje, Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelmiş, mart 2016'da temel atılmıştı. Betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlandı. 16 parçadan oluşan 165 metre boynadaki anten montajında ise sona yaklaşıldı. Bin 400 tonluk anten montajı yaklaşık bir hafta sonra bitecek. Daha sonra kulenin cephesi kaplanmaya başlanacak. Avrupa'nın en yüksek kulesi unvanına sahip olacak Çamlıca Kulesi
'nin uzunluğu 365 metre olacak. Kulenin deniz seviyesinden yüksekliği ise 595 metreyi bulacak. 220 işçinin kişinin çalıştığı kule inşaatının bitiş tarihi ise 2018'in sonları olarak tahmin ediliyor. Çamlıca Kulesi'nin 175 ve 180'inci metreleri restoran, 148 ve 153'üncü metreleri ise seyir terası olarak hizmet verecek. 'DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK' İstanbul
'un en yüksek noktalarından birinde adeta bir kartal gibi çalışan işçiler kulenin tamamlanması için gece gündüz çalışıyor. Türk mühendisleri ve işçilerinin büyük özveriyle inşaatında çalıştığı Çamlıca Kulesi'nin proje müdürlüğünü 30 yaşındaki genç mühendis Özgen Bölük yürütüyor. Genç yaşına rağmen Yavuz Sultan Selim Köprüsü
ve Çamlıca Kulesi gibi Türkiye'nin en büyük projelerinin başında görev alan Bölük, projenin son durumunu SABAH'a anlattı: "Şu anda anten kulesinin yukarı kaldırılma işlemi devam ediyor. Bu iş en geç bir hafta içinde tamamlanacak. Ardından kulenin dış cephesine geçeceğiz. 165 metre uzunluğundaki bin 400 tonluk anteni, 200 metre yüksekliğe kaldırıyoruz. Yaptığımız işin dünyada eşi benzeri yok. Burada dikey bir yapılanma olduğu için dar bir alanda profesyonel bir ekiple çalışıyoruz."