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kaçıran profesöre kınama

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Kadavra kaçıran profesöre kınama
(DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden kaçırdığı öne sürülen eski DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden'e, üniversitede yürütülen idari soruşturma kapsamında "kınama" cezası verildi. Mağden hakkındaki 4'ü mobbing, 2'si kadavraların izinsiz hastane dışına çıkarılmasına ilişkin üniversitede yürütülen 6 idari soruşturma tamamlandı. Prof. Dr. Mağden'e, kadavraların kaçırılması iddialarına ilişkin "kınama" cezası verildi. DEÜ Rektörlüğü'nün, kadavraları özel bir üniversiteye izinsiz gönderdiği iddia edilen Mağden hakkında dava açacağı öğrenildi. Mağden'in hastaneye bağışlanan kadavraları özel bir üniversiteye gönderdiği iddia edilmişti. AA
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Kadavra kaçıran profesöre kınama
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