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Son dakika: 'ta korkunç olay! 2 genç yataklarında ölü bulundu

Son dakika haberi... 'un Boyabat ilçesinde, 2 genç, farklı mahallelerdeki evlerinde yataklarında ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 15:43
Son dakika: Sinop'ta korkunç olay! 2 genç yataklarında ölü bulundu

Olay, bu sabah saatlerinde 'un Boyabat ilçesi Yıldız ve Karacaören mahallelerinde meydana geldi. Karacaören Mahallesi'nde oturan Gökhan Öztürk (25) ile Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Çetinkaya (23) bu sabah uyanmayınca aileleri odalarına girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuklarının hareketsiz bir halde yattığını fark eden aileler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede her iki gencin de öldüğü tespit edildi.

Polis, 2 gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Sinop'ta korkunç olay! 2 genç yataklarında ölü bulundu
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