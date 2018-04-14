Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Konya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, mesajla ortaya çıktı

'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, mesajla ortaya çıktı

Son dakika haberi... ’nın Seydişehir ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna da bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı. Olay, çocuğun arkadaşına attığı mesajı arkadaşının babasının görmesiyle ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 16:11
Konya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, mesajla ortaya çıktı

İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu, kız arkadaşına kendisine da bulunulduğu yönünde mesaj çekti. Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesajı gören arkadaşının babası polise giderek ihbarda bulundu.

POLİS, KIZIN İFADESİNDEN SONRA HAREKETE GEÇTİ

Kız çocuğunun alınan ifadesinden sonra harekete geçen polis, E.Ç., R.A., H.Ç., Y.D. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Y.D. ve S.Ç. denetimli olarak serbest kalırken E.Ç., R.A. ve H.Ç. tutuklandı.

Tutuklanan şahıslar Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Son dakika: Aydın'da kuzenler kardeş çıktı, 6 mezar açıldı
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, mesajla ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN