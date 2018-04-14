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ye diyerek Urfa’ya götürdüler

Kişi başı 690 dolar ödediler, için Elbistan’dan yola çıktılar. Dolandırılan 68 kişi kutsal topraklar yerine ve gezdirildikten sonra tekrar ilçeye getirildi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Umreye diyerek Urfa’ya götürdüler
merkezli bir hac ve organizasyon firması ile anlaşan 68 kişilik kafile, kutsal topraklara gitmek için Elbistan'dan yola çıktılar. Kayseri'den uçağa bineceklerini düşünen vatandaşlar, firma yetkililerinin kiraladığı otobüslerle ve 'da dolaştırıldı. 68 kişilik kafile, Şanlıurfa'da Balıklıgöl gezdirildikten sonra tekrar Elbistan'a getirildi. Firma yetkilileri bir anda ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarını anlayan kafiledekiler, yakınlarına haber verdi. Vatandaşlar otobüslerle Elbistan Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, firma yetkililerinden şikâyetçi oldular. Kutsal toprakları ziyaret için kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden vatandaşlardan biri, "Bizi Kayseri'den uçağa bindireceklerdi. Daha sonra Şanlıurfa'yı gezdirip, öyle Kayseri'ye gidileceğini belirttiler. Şanlıurfa'ya varınca bize, umre yolculuğunun yapılamayacağını söylediler. Biz kutsal topraklara gitmeyi arzu ederken, Balıklıgöl'ü gezip tekrar Elbistan'a geldik. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Firma yetkililerinden şikâyetçi olduk" dedi. Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç da şunları söyledi: "Firma yetkilileri Kayseri'den uçağa bineceğimizi söyledi. Ancak otobüse bindirdikten sonra bizi Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler. Sonra ortadan kayboldular" dedi. Polis, otobüs şoförlerini ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
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Umreye diyerek Urfa’ya götürdüler
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