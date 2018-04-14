Yaşlı-genç her sabah sporda

İstanbul
'da her sabah yaşlı genç çok sayıda kişi ücretsiz verilen sabah sporuna katılmak için parklara çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, 30 ilçede 35 noktada her sabah 07.00-09.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz sabah sporu hizmeti veriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yaptırılan sabah sporuna havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte katılım her geçen gün artıyor. İBB
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Spor İstanbul tarafından 35 farklı noktada ücretsiz olarak düzenlenen sabah sporları faaliyetleri ile her ay yaklaşık 10 bin kişi güne sporla ve zinde başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sabah sporları faaliyetleri ile sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmek ve İstanbul'un tamamını açık hava spor merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor. Sabah sporları kapsamında 2017'de 112 bin vatandaşa ücretsiz spor yapma imkânı sağlandı. İBB Florya Atatürk Ormanı'nda sabah sporuna katılan vatandaşlara, gündelik hayatta da kullanabilecekleri çeşitli spor malzemeleri hediye edildi. Ayrıca İBB Mobil Büfe, spor sonrası kahvaltı ikramında bulundu.