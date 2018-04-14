Yedikule’nin bahçesine 200 yataklı yeni hastane

İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşan yoğunluğun azaltılması amacıyla hastaneye bağlı Zeytinburnu
Semt Polikliniği'nin açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özgür Yiğit, poliklinikte ortopedi, dahiliye, göz, kulak burun boğaz, beyin cerrahi, nöroloji, kadın hastalıkları, üroloji ve genel cerrahi branşlarında 30 doktorun vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.
Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 5'inci Bölge Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik ise Zeytinburnu'ndaki Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine 200 yataklı yeni bir devlet hastanesinin yapılması yönündeki projenin müjdesini verdi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da polikliniğin ilçedeki hastaların ihtiyaçlarına büyük oranda cevap vereceğini kaydederek memnuniyetini dile getirdi.