14 Nisan Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! Sayısal Loto sonuçları burada

14 Nisan Sayısal Loto sonuçları dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. 2.922.152,80 TL tutarındaki büyük ikramiye Aydın'ın İncirliova, İstanbul'un Büyükçekmece ve Samsun'un Atakum ilçelerine gitti. Bununla birlikte Sayısal Loto oynayan vatandaşlar bilet sorgulama işlemleri için araştırmalarına devam ediyorlar. Haberimizin içinden 14 Nisan Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Dün akşamki 14 Nisan Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısı 186 oldu ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 5.363.20 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 9.478 oldu ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 79,20 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 180.881 oldu ve kişi başına kazanılan ikramiye 11,70 TL oldu.

14 Nisan Süper Loto sonuçları: 03-11-34-37-40-43

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.