Düğün gününde mezarında anıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Türk özel jetinin İran'da düşmesi sonucu 7 arkadaşı ve 3 mürettebatla birlikte hayatını kaybeden ünlü iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, düğün gününde Göktürk Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Evlilik hazırlığında hayata gözlerini yuman Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran ve nişanlısı Murat Gezer mezarı başına gelerek dua etti. Hüseyin Başaran, kızının çiçeklerle döşeli kabri başında gözyaşlarına hâkim olamadı. Nişanlısı Murat Gezer ise kalp şeklinde tasarlanmış çelengi Başaran'ın mezarına bıraktı. Mina Başaran'ın mezarına ailesi ve nişanlısının yanı sıra gün boyu ziyaretçi akını yaşandı. Yakınları ve sevenleri Göktürk Mezarlığı'na gelerek Başaran'a dua etti. Mina Başaran hayatını kaybetmeseydi dün Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek düğünle hayatını Murat Gezer ile birleştirecekti.

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