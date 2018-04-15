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Düğün gününde mezarında anıldı

’da Türk özel jetinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden , düğün gününde ailesi ve nişanlısı tarafından mezarı başında anıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Düğün gününde mezarında anıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Türk özel jetinin 'da düşmesi sonucu 7 arkadaşı ve 3 mürettebatla birlikte hayatını kaybeden ünlü iş adamı 'ın kızı , düğün gününde Göktürk Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Evlilik hazırlığında hayata gözlerini yuman Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran ve nişanlısı Murat Gezer mezarı başına gelerek dua etti. Hüseyin Başaran, kızının çiçeklerle döşeli kabri başında gözyaşlarına hâkim olamadı. Nişanlısı Murat Gezer ise kalp şeklinde tasarlanmış çelengi Başaran'ın mezarına bıraktı. Mina Başaran'ın mezarına ailesi ve nişanlısının yanı sıra gün boyu ziyaretçi akını yaşandı. Yakınları ve sevenleri Göktürk Mezarlığı'na gelerek Başaran'a dua etti. Mina Başaran hayatını kaybetmeseydi dün 'nda düzenlenecek düğünle hayatını Murat Gezer ile birleştirecekti.

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Düğün gününde mezarında anıldı
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