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Güvercin kavgası kanlı bitti

'nın Gemlik ilçesinde, "güvercin kafesi" meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 04:49 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 04:50
Güvercin kavgası kanlı bitti
'da güvercin kafesi yüzünden kavgada silahla yaralanan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesi Kumla mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen güvercin kafesi kavgasında Taner C. tarafından vurulduğu öne sürülen Mehmet Sayılan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Taner C.'de Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Kumla Mahallesinde meydana gelen olayda, güvercin kafesinden başlayan Taner C. ile Mehmet Sayılan'ın kavgası le sonuçlandı. İddialara göre Taner C. ilk olarak Mehmet Sayılan'ı karın bölgesinden vurdu. Ardından Mehmet Sayılan'ın oğlu M.S.'yi bacaklarından yaralayan Taner C. olay yerinden kaçtı.

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan baba oğul tedavi altına alınırken, baba Mehmet Sayılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu M.S.'nin ise tedavisi devam ediyor.

HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonrası yaptıkları operasyonda yakalanan katil zanlısı Taner C. olayı hatırlamadığını iddia etti. Zanlı sağlık kontrolünden geçtikten sonra ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapıldı.

Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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Güvercin kavgası kanlı bitti
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