Hastanede yangın paniği

Bursa'da, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olan Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde dün saat 11.00 sıralarında, polikliniklerin üst katında bulunan klima santralinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayılırken, hastanenin içine de duman doldu.

HASTALAR SPOR SALONUNA

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan 112 hasta da ana binadan çıkarılarak, kapalı spor salonuna nakledildi. Olayı duyan hasta yakınları da hastaneye akın ederken, 15 araçla alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını 1.5 saatte kontrol altına aldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Yangın, hastanemizin poliklinik bölümünde çatı katında saat 11.00 civarında çıktı. İtfaiye ekiplerimiz müdahale etti. Tamamen söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastalarımızı ve refakatçileri spor salonuna tahliye ettik. Zarar gören hiçbir hastamız ve yakını yok. Bu bizim için bir tesellidir. Yangının çatı katında soğutucu sistemlerin olduğu yerde çıktı. Teknik araştırmalarımız devam edecek" dedi. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yangın nedeniyle dumandan etkilenen, ölen ya da yaralanan kimse olmadığını söyledi. Hastane Başhekim Vekili Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu'da, "Dumandan etkilenen, sağlık riski olan bir hastamız yok. Hiçbir hastamızın hayati tehlikesi yok. Endişe edilecek bir şey yok. Sağlık görevlilerimiz takip ediyorlar" şeklinde konuştu.

ALEVLER BİR ANDA ÇATIYA YAYILDI

Hastanenin, idari birimler ve polikliniklerin bulunduğu 3 katlı binanın, yemekhane bacası ile elektrik ve klima tesisatlarının olduğu bölümde başlayan yangın, çatıya yayıldı.