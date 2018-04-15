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'na çarpan geminin kara kutusu çözümlendi

7 Nisan Cumartesi günü 'ndan geçerken dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, tarihi 'na çarpmıştı. Geminin kara kutusunun çözümlenmesi sonucu, kazanın neyden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 14:09
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin kara kutusu çözümlendi

Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, 'nda dümeni kilitlenince 'na çarparak, yalının büyük hasar görmesine neden olmuştu. Geminin kara kutusu çözümlendi.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son durumu havadan görüntülendi!

Habertürk TV'de yer alan habere göre, gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı. Çatlama sonucunda soğutma suyu eksildi. Bu nedenle de hararet yükselmesi meydana geldi. Makinelerin hararet nedeniyle durduğu belirlendi. Kara kutunun çözümü yakın zamanda ilgili makamlara sunulacak. Bu kayıtlar, yürütülen soruşturmalarda önemli bir veri...

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının son durumu havadan görüntülendi!

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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin kara kutusu çözümlendi
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