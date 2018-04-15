Motosiklet tutkunu kuzenler kaza kurbanı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan ve altında kalan motosiklette bulunan Hasan Salman (14) ve kuzeni Turan Özbey (16) öldü. Ağrı Doğubayazıt'ta kitap yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu İran vatandaşı sürücü Mikail Askar ile yanında bulunan bir kişi öldü. Sakarya Geyve'deki Cevat Ayhan Köprüsü üzerinde 3 aracın çarpışması sonucu, araçlardan birinin sürücüsü Cahit Keçen ölürken, 3 kişi de yaralandı. Mersin Mut'ta kamyona çarpan Ali Uysal, Kütahya- Tavşanlı karayolunda kaza yapan İlyas Şahan, Artvin Hopa'da da park halindeki otobüse çarpan Murat Özçiçek (37) öldü.

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