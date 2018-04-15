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Oğluna nafaka ödeyecek

Aslan , babası Kemal Gülman’a açtığı “nafaka” davasını kazandı. Gizli duruşma çıkışında tarafların avukatları ödenecek nafaka miktarını açıklamadı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Oğluna nafaka ödeyecek

'de okuyan Aslan boşanma aşamasında olan anne ve babasının kendisini mağdur ettiğini öne sürerek, iki yıl önce babası Kemal Gülman'a nafaka davası açtı. Avukatı, Gülman'ın ABD'deki masrafın yıllık 230 bin doları bulduğunu belirtti. Baba Gülman ise oğlunun "Bebek Turizm Yatırım ve İşletmeciliği AŞ" adlı firmada yüzde 48 oranında hisse sahibi olduğunu belirtti. Baba Kemal Gülman'ın avukatı "Bu şirket Bebek'te değeri 50 milyon doları bulan bir yalının malikidir. Davacı annesinin yanında yer almayı tercih etmiş, babasıyla kişisel ilişkisini kesmiştir" diye konuştu. 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına baba- oğul katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. "Gizli" görülen duruşmada mahkeme Aslan Kemal Gülman'ın talebini kabul etti. Babanın oğluna aylık nafaka ödemesine karar verdi. Duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan çekinen taraf avukatları, mahkemenin Kemal Gülman'ı ne kadar nafaka ödemeye hükmettiğini açıklamadı.

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Oğluna nafaka ödeyecek
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