Oğluna nafaka ödeyecek

ABD'de okuyan Aslan Kemal Gülman boşanma aşamasında olan anne ve babasının kendisini mağdur ettiğini öne sürerek, iki yıl önce babası Kemal Gülman'a nafaka davası açtı. Avukatı, Aslan Kemal Gülman'ın ABD'deki masrafın yıllık 230 bin doları bulduğunu belirtti. Baba Gülman ise oğlunun "Bebek Turizm Yatırım ve İşletmeciliği AŞ" adlı firmada yüzde 48 oranında hisse sahibi olduğunu belirtti. Baba Kemal Gülman'ın avukatı "Bu şirket Bebek'te değeri 50 milyon doları bulan bir yalının malikidir. Davacı annesinin yanında yer almayı tercih etmiş, babasıyla kişisel ilişkisini kesmiştir" diye konuştu. İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına baba- oğul katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. "Gizli" görülen duruşmada mahkeme Aslan Kemal Gülman'ın talebini kabul etti. Babanın oğluna aylık nafaka ödemesine karar verdi. Duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan çekinen taraf avukatları, mahkemenin Kemal Gülman'ı ne kadar nafaka ödemeye hükmettiğini açıklamadı.

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