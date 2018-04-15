‘Organize suçlu avcısı’na veda

1992'de sadece iki ekipten oluşturulan, 6 yıl sonra şube olarak bugün İstanbul Emniyeti'nin en önemli yapı taşlarından biri olan Organize Suçlar Şubesi'nin ilk ekip şefi emekli emniyet müdürü Cengiz Ersal, 48 yaşında kansere bağlı kalp krizi nedeniyle öldü. Ersal, komiser yardımcısı olarak göreve başladığında ilk Organize ekiplerinin başındaydı. Yıllarca mafya grupları ve çetelerle mücadele eden Ersal'ı mesai arkadaşları, emekli ve halen görevde olan emniyet müdürleri ile polisler son yolculuğuna uğurladı.

'DÜNYA İYİSİ BİR İNSANDI'

Polislik mesleğine komiser yardımcılığında başlayan ve 22 yılda 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan Ersal, dört yıl önce Arnavutköy Polis Okulu'ndan emekli oldu. Özel bir şirkette güvenlik müdürlüğü yapan Ersal, geçen salı günü 48 yaşında geçirdiği kanser hastalığının tetiklediği kalp krizi ile yaşamını yitirdi. Ersal'ın geçen çarşamba günü Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze törenine emekli emniyet müdürleri, omuz omuza görev yaptığı mesai arkadaşlarıve yakınları katıldı. Kişisel sayfalarında Ersal'ın fotoğraflarını paylaşan yakınları "Dünya iyisiydi. Hastalığı süresince hep gülerdi. Hiç kalp kırmazdı" dedi.