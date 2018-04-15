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‘Organize suçlu avcısı’na veda

e bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Organize Suçlar Şubesi’nin ilk ekip şefi emekli emniyet müdürü (48), son yolculuğuna uğurlandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
‘Organize suçlu avcısı’na veda

1992'de sadece iki ekipten oluşturulan, 6 yıl sonra şube olarak bugün İstanbul Emniyeti'nin en önemli yapı taşlarından biri olan Organize Suçlar Şubesi'nin ilk ekip şefi emekli emniyet müdürü , 48 yaşında e bağlı kalp krizi nedeniyle öldü. Ersal, komiser yardımcısı olarak göreve başladığında ilk Organize ekiplerinin başındaydı. Yıllarca mafya grupları ve çetelerle mücadele eden Ersal'ı mesai arkadaşları, emekli ve halen görevde olan emniyet müdürleri ile polisler son yolculuğuna uğurladı.

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Polislik mesleğine komiser yardımcılığında başlayan ve 22 yılda 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan Ersal, dört yıl önce Arnavutköy Polis Okulu'ndan emekli oldu. Özel bir şirkette güvenlik müdürlüğü yapan Ersal, geçen salı günü 48 yaşında geçirdiği kanser hastalığının tetiklediği kalp krizi ile yaşamını yitirdi. Ersal'ın geçen çarşamba günü Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze törenine emekli emniyet müdürleri, omuz omuza görev yaptığı mesai arkadaşlarıve yakınları katıldı. Kişisel sayfalarında Ersal'ın fotoğraflarını paylaşan yakınları " iyisiydi. Hastalığı süresince hep gülerdi. Hiç kalp kırmazdı" dedi.

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‘Organize suçlu avcısı’na veda
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