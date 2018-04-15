Hapisten kaçtı dehşet saçtı

Bursa'da pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan, kayınvalidesinin ev sahibini rehin alarak evi ateşe veren şüpheli, gözaltına alındı. Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda cezaevi firarisi Yakup D., Sırameşeler Mahallesi'nde karşılaştığı kayınpederi Mahmut Çiftçi'yi (50) eşi ve çocuğunu göstermediği gerekçesiyle pompalı tüfekle öldürdü. Bu sırada, yoldan geçen Halit Müftüler kolundan hafif yaralandı. Yakup D, daha sonra aynı mahallede oturan kayınvalidesinin evine gitti. Burada, iki katlı binanın sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi rehin alan Yakup D., kayınvalidesinin kirada oturduğu giriş kattaki evi de ateşe verdi. Yakup D., olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen uzun süre teslim olmadı. Mekikçi'yi pompalı tüfekle bacağından yaralayan Yakup D., bir anlık dalgınlığından yararlanan polislerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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