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’taki piramit taş mezarlar dikkat çekiyor

’ın İmranlı ilçesinde bulunan piramit şeklindeki taş mezarlar dikkat çekiyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 16:55
Sivas’taki piramit taş mezarlar dikkat çekiyor

'a 133 kilometre uzaklıktaki İmranlı ilçesine bağlı Arık köyünde bulunan taş mezarlar ilginç şekilleri ve üzerindeki işlemeler ile dikkat çekiyor. Köy sakinleri, geçmişte mermer temini güç olduğu için taş ustalarının murç ve çekiç kullanarak taşları işleyip bu mezarları ortaya çıkarttığını düşünüyor. Mezar taşlarının üzerindeki desenler ise mezarın bir erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğunu gösteriyor. Mezar taşları üzerilerinde çaydanlık, örgü gibi motifler bulunuyorsa o mezarın bir kadına, silah, kılıç, saz veya murç gibi figürlerin olması ise o mezarın bir erkeğe ait olduğunu ifade ediyor. Ayrıca mezarların üzerindeki figürler de ölen kişinin mesleğini simgeliyor.

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Sivas’taki piramit taş mezarlar dikkat çekiyor
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