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’de epilepsi krizi geçiren genç kendini yerden yere attı

Meydanı'nda epilepsi krizi geçirdiği iddia edilen genç, polis ekiplerini alarma geçirdi. Kendini yerden yere vuran genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 14:13
Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Meydanında yaşandı. İddiaya göre, genç bir şahıs meydanda yürüdüğü esnada epilepsi krizi geçirdi. Kriz geçirdiğini fark eden vatandaşlar gencin yanına gelerek kafasının altında ayakkabı kutusu koydu. Ardından da polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine Beyoğlu Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı ekipler geldi.

KENDİNİ YERDEN YERE VURDU

Genç kendisine müdahale edildiği esnada krizin etkisiyle kendini yerden yere vurdu. İçler acısı hali karşısında polis ekipleri, sağlık ekiplerini bekleyerek genci sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
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Taksim’de epilepsi krizi geçiren genç kendini yerden yere attı
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