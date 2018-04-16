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13 yaşındaki Kumsal, yaşam mücadelesini kaybetti

'in Seferihisar ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişiden, (13), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 09:15
Kaza, dün sabah, Seferihisar- Karayolu Yelki Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi. İzmir'den Seferihisar yönüne giden, Sertaç Ü. yönetimindeki 35 SU 051 plakalı minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki 35 ZV 0585 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılar Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46), ve sürücü Duygu A.'yı ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Kumsal Akkın, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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13 yaşındaki Kumsal, yaşam mücadelesini kaybetti
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