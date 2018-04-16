Alkollü sürücü, belediye otobüsüne ateş edip şoförünü darp etti

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Mustafa G. idaresindeki 42 BP 969 plakalı kamyonet, seyir halinde olan Faruk Y. (45) idaresindeki 42 ELC 95 plakalı Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüsü bir süre takip etti.

Öfkeli sürücü takip ettiği otobüsün önünde kamyonetiyle tehlikeli hareketler yaparak yolu kesip otobüsü durdurdu. Otobüs sürücüsünün camları ve kapıyı açmaması üzerine alkollü sürücü camları kırarak otobüsün içine girdi. Sürücüyü darp eden Muhammed Mustafa G., sürücünün polise ihbarda bulunmaması için cep telefonunu da kırdı. Otobüse 4 el ateş eden şahıs, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayın şokunu yaşayan otobüs şoförü Faruk Y., "Ben bu arkadaşı ileride geçtim sonra bu lambadan tekrar kalktık önüme aniden durdu. İndi hatta beni şurada sıkıştırdı sonra geldi tabancayı çıkartarak sıktı. Koşarak geldi üstümü başımı yırttı. Gömleğimi yırttı, telefonumu parçaladı. Yani beni darp etti. Şuurum kayboldu titremekteyim" diyerek olayı anlattı.

Öte yandan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık raporu alınmak üzere götürülen alkollü sürücü Muhammet Mustafa G., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür ederek saldırdı. Polise zor anlar yaşatan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.